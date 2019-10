Joel Kinnaman parla di The Suicide Squad e dei nuovi Batman e Joker

Parlando con Variety, l'attore Joel Kinnaman ha rivelato qualche dettaglio sull'atteso The Suicide Squad di James Gunn, lodato l'interpretazione del collega Joaquin Phoenix in Joker e commentato il casting di Robert Pattinson come nuovo Batman.

Sul film scritto e diretto dall'autore di Guardiani della Galassia, che sarà distribuito dalla Warner Bros. il 5 agosto 2021, Kinnaman, il cui personaggio Rick Flag sarà uno dei pochi a tornare dal precedente film del 2016 insieme a Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis e Jay Courtney, ha dichiarato:

"James Gunn è un tipo incredibile. Ha scritto una sceneggiatura fantastica. È così divertente ... mi sento come se stessi girando la mia prima commedia. Ci sono molte persone davvero divertenti in quel film. È come un'esperienza di apprendimento. Me ne vado in giro con un sacco di persone incredibilmente divertenti."

A proposito di Joker di Todd Phillips, Kinnaman ha commentato:

“Joaquin Phoenix ha distrutto quel film. Wow. E' stato semplicemente incredibile. È un attore di tale livello. È sorprendente vedere quel tipo di performance in qualcosa che ha un involucro DC, perché è un vero film d'arte. E io ho una sorella schizofrenica, e per alcuni dei miei precedenti lavori avevo guardato a dei suoi determinati comportamenti per lasciarmi ispirare, e si, sono stato davvero colpito da quanto fosse accurata la performance di Joaquin in quel senso".

Quanto al suo amico di lunga data Robert Pattinson, diventato il nuovo Batman, Kinnaman ha affermato di essere rimasto colpito dall'evoluzione della sua carriera.

“Ha rifiutato quasi tutti i ruoli per i maggiori blockbuster degli ultimi anni e ha trascorso sette, otto anni facendo film semi-sconosciuti con registi molto interessanti. Film che pochissime persone hanno visto. Ma ora è il nuovo Batman. E penso che sia stata una mossa incredibilmente intelligente perché ora è pronto per farlo. Ora può fare questo genere di cose e penso che se avesse provato a farlo qualcosa come cinque anni fa, sarebbe stato qualcosa deciso da altri, e non da lui. Come se gli avessero lanciato il costume addosso. Non vedo l'ora di vedere cosa farà Rob con il suo Batman".

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Joker non sarà in The Suicide Squad, né nella versione di Jared Leto né tanto meno in quella di Phoenix. Inoltre, vi rimandiamo ad un'analisi del nuovo corso della DC Films.