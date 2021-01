Joel Kinnaman parla di The Suicide Squad: 'Il film di James Gunn vi farà piangere'

Uno dei film più attesi del 2021 è sicuramente The Suicide Squad, nuovo cinecomic scritto e diretto da James Gunn passato in casa DC Films dopo i celebri alterchi con Disney e prima del ritorno ai Marvel Studios per il terzo capitolo della saga di Guardiani della Galassia.

Il film, che sarà un sequel/reboot di Suicide Squad di David Ayer del 2016, vedrà una valanga di nuovi personaggi fare il loro esordio nel Multiverso DC ma anche qualche volto conosciuto, come la Harley Quinn di Margot Robbie e il Rick Flagg di Joel Kinnaman.

Proprio quest'ultimo, in una recente intervista, ha rivelato nuovi dettagli circa il nuovo cinecomic di James Gunn: "Non vedo l'ora di vedere il film completo. Quando ho letto la sceneggiatura ogni pagina, ogni singola pagina del copione mi ha fatto ridere. È solo il più stupido e il più violento film che esista. Ma è anche davvero commovente. La storia è assolutamente folle. Onestamente, penso che le persone lo adoreranno. Io lo spero davvero. Penso che sarà un film molto, molto apprezzato".

The Suicide Squad uscirà il 6 agosto prossimo tra sala cinematografica e il servizio di streaming on demand HBO Max, secondo la nuova strategia di distribuzione della Warner Bros.: la storia seguirà un gran numero di antieroi e supercriminali dell'universo DC e il cast includerà Steve Agee come King Shark, Daniela Melchior come Ratcatcher 2, Idris Elba come Bloodsport, John Cena come Peacemaker, Nathan Fillion come TDK, Pete Davidson come Blackguard, Flula Borg come Javelin , Mayling Ng come Mongal, Peter Capaldi come The Thinker, Michael Rooker come Savant, Alice Braga come Sol Soria e Sean Gunn come Weasel.

Per altre letture: