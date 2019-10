Joel Kinnaman loda la performance di Joaquin Phoenix parlando della sorella schizofrenica

Dopo gli elogi da parte di Vincent D'Onofrio e quelli di Jassica Chastain, che hanno parlato rispettivamente di "performance da Oscar" e "una delle migliori prove attoriali mai viste", anche Joel Kinnaman di The Suicide Squad ha voluto elogiare l'interpretazione di Joaquin Phoenix nel Joker di Todd Phillips.

Ignorando il vecchio Joker di Leto con cui aveva condiviso il set in Suicide Squad, infatti, l'attore ha detto su Phoenix: "Joaquin Phoenix è fatto un lavoro pazzesco. Semplicemente wow. Incredibile. È un attore formidabile. È davvero sorprendente vedere un prodotto con quel tipo di performance all'intero di una confezione DC, perché è davvero un film artisticamente rilevante".



Continuando a parlare del Joker ha poi rivelato di avere una sorella affetta da schizofrenia, dichiarando: "Ho una sorella schizofrenica e ho attinto a diversi suoi comportamenti in alcune parti che ho recitato in precedenza e ammetto di essere rimasto davvero colpito anche per questo dall'accuratezza della performance di Phoenix. Credo che sia uno dei migliori attori di tutti i tempi".



Intanto, con 771 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, il Joker di Todd Phillips è diventato il film rated-r con il miglior incasso di sempre nella storia del cinema. Davvero niente male, guardando anche al budget di appena 55 milioni di dollari (spese di marketing escluse).