Joel Kinnaman su come Suicide Squad 2 potrebbe essere migliore del primo

Le riprese di Suicide Squad 2 sono imminenti, ed ora l'attoreha spiegato come il sequel potrebbe essere migliore del primo episodio uscito nel 2016.

Joel Kinnaman (Altered Carbon, RoboCop) ha accolto positivamente le pesanti critiche della stampa e del pubblico al cinefumetto targato DC Comics e ha svelato che, secondo il suo onesto parere, l'anello debole di quel film era il personaggio interpretato da Cara Delevingne, Juni Moon/Enchantress, e tutta la trama 'magica' che la coinvolgeva.

Per questo auspica che Suicide Squad 2 possa essere un sequel più con i piedi per terra rispetto a quello firmato da David Ayer: "E' stato comunque un buon punto di partenza, con dei personaggi grandiosi. Penso che quando faremo il sequel non sarei sorpreso se questo fosse una versione un po' più con i piedi per terra del primo. I personaggi sono cosi estremi che potrebbero essere più efficaci con meno stregoneria coinvolta. Penso che i personaggi diventino più estremi se li vedi insieme a persone vere".

La Warner non ha ancora fissato una data di uscita per il sequel ma sappiamo che sarà diretto da Gavin O’Connor. Oltre a Kinnaman (Rick Flag), torneranno sicuramente Will Smith (Deadshot), Margot Robbie (Harley Quinn), Jared Leto (il Joker), Jay Courtney (Capitan Boomerang) e Jay Hernandez (El Diablo).