Joel Kinnaman si allena per tornare nei panni di Rick Flag in The Suicide Squad

Si avvicinano sempre più velocemente le riprese dell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, di cui infatti stanno uscendo novità sui casting e sulla produzione a cadenza quasi giornaliera, ma mentre si organizzano set, location e scheduling gli attori si preparano alle loro parti, come ad esempio Joel Kinnaman.

Mentre allora il mitico Peter Capaldi ha dovuto rinunciare ai suoi capelli per un ruolo che nel film avrà "un look realizzato anche grazie a delle protesi", l'interprete di Rick Flag, di ritorno dal primo capitolo, ha condiviso invece una foto via Instagram dove mostra parte della sua routine all'interno di un allenamento per recuperare e modellare la forma fisica in vista dell'inizio delle riprese.



Non lo vediamo però in palestra o fare chissà quale work out particolare come Chris Hemsworth o Gabriel Luna in passato (ma anche molti altri), perché Kinnaman è completamente immerso nell'acqua ghiacciata all'interno di una vasca specifica, con chissà quale utilità. Sappiamo solo che a terra si intravede lo smartphone dell'attore con un bel cronometro avviato, lasciando pensare che si tratti appunto di una sezione del suo allenamento per la parte.



The Suicide Squad vede nel cast anche Idris Elba, Margot Robbie, Jai Courtney, Storm Reid, Taika Waititi, Nathan Fillion, Daniela Melchior, David Dastmalchian, Flula Borg, Steve Agee e Viola Davis, per un'uscita prevista nelle sale americane il 6 agosto 2021.