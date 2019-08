Joel Fry di Game of Thrones nel cast del live-action Disney su Crudelia De Mon

Variety riporta che Joel Fry, celebre per la sua interpretazione in Game of Thrones, è entrato a far parte del cast di Cruella, nuovo live-action Disney con protagonista Emma Stone nei panni di una giovane Crudelia De Mon.

L’attore vestirà i panni di Jasper (in italiano Gaspare), uno dei celebri scagnozzi dalla perfida Crudelia. Per chi si fosse perso le ultime puntate, ricordiamo che la Disney sta sviluppando un film incentrato sulle origini dell’iconico villain del film animato La Carica dei 101, a sua volta ispirato al romanzo di Dodie Smith, pubblicato nel 1956.

Il personaggio è già stato intrepretato in chiave live-action da Glenn Close nei due film usciti rispettivamente del 1996 e del 2000. Fry raggiunge nel cast anche i precedentemente annunciati Emma Thomson e Paul Walter Hauser.

Vi segnaliamo inoltre che le riprese, che sarebbero dovute partire a inizio luglio, sono slittate di qualche settimana a causa di un lieve infortunio capitato alla Stone. Saranno dirette da Craig Gillepsie a partire da una sceneggiatura scritta da Aline Brosh McKenna (Il Diavolo Veste Prada) e revisionata da Dana Fox e Tony McNamara.

Cruella arriverà nelle sale statunitensi a partire dal 23 dicembre 2020. Al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita italiana.