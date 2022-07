Joel Gretsch e Gustaf Skarsgård nel film sulle Air Jordan di Ben Affleck

Joel Gretsch (All Rise) e Gustaf Skarsgård (Oppenheimer) sono le ultime aggiunte al cast del film di Ben Affleck per Amazon Studios, Skydance Sports e Mandalay Pictures. Gli attori si uniscono quindi a Matt Damon e Affleck nel film sulle Air Jordan ancora senza titolo.

Il resto del cast è composto da Jason Bateman come Rob Strasser, Viola Davis come Deloris Jordan, Chris Tucker come Howard White, Marlon Wayans come George Raveling, Matthew Maher come Peter Moore, Chris Messina come David Falk, Tom Papa come Stu Inman e Julius Tennon come Giacomo Giordano.

Davis e Tennon interpreteranno Deloris e James Jordan, i genitori di Michael Jordan, fondamentali per aver influenzato il figlio a stipulare l'accordo con Nike. Messina interpreta David Falk, l'agente originale di Jordan che ha anche rappresentato diversi altri importanti giocatori NBA. Bateman assume il dirigente di lunga data della Nike e il capo di Vaccaro Rob Strasser, che è stato anche un ruolo chiave nell'ottenere l'accordo con la Giordania. Tucker interpreterà Howard White, un ex giocatore di basket del college e dirigente junior di Nike. Wayans interpreta George Raveling, un "pioniere del basket universitario" e il primo allenatore nero in due major conferences. Papa interpreta Stu Inman, ex dirigente dei Portland Trail Blazers. Infine, Maher interpreta il designer Nike Peter Moore, che per primo ha creato le sneakers Air Jordan.