Joel Edgerton si unisce al cast di The Underground Reailroad di Barry Jenkins

Appena ieri la notizia della scelta delle tre giovani star di The Underground Railroad, serie targata Amazon Prime Video e creata dall'apprezzato Barry Jenkins (Se la strada potesse parlare, Moonglight), ma è adesso che grazie a Variety veniamo a conoscenza dell'entrata nel cast di un attore di fascia alta.

Stiamo parlando dell'interprete e regista Joel Edgerton, recentemente al cinema con il suo Boy Erased e visto anche in Regali da uno sconosciuto e su Netflix nel Bright di David Ayer, al fianco di Will Smith e truccatissimo da Orco, quasi irriconoscibile.



Nella serie, Edgerton vestirà i panni di Ridgeway, un cacciatore di schiavi o meglio, un "inseguitore di schiavi", che entra in gioco per riportare alla piantagione l'uomo o la donna che hanno tentato di scappare. Questo ruolo significa per Edgerton il ritorno a un ruolo importante dopo diversi anni. L'attore andrà ad affiancare i tre giovani interpreti voluti da Jenkins per il progetto, che come riportato in queste ultime ore sono Thuso Mbedu nei panni della protagonista, Cora, Chase W. Dillon in quelli di Homer e infine Aaron Pierre che andrà invece a interpretare Cesare.



The Underground Reailroad è composta da 11 episodi e segue la storia di Cora, una giovane ragazza che cerca disperatamente la sua libertà dopo essere scappata da una piantagione della Georgia, che dà poi il titolo alla serie. Nella fuga, scoprirà una vera e propria ferrovia sotterranea con ingegneri e conduttori, una rete segreta di tunnel e piste nel sottosuolo.



La serie dovrebbe debuttare il prossimo anno.