Joel Edgerton racconta il personaggio interpretato in Red Sparrow

non sarà l’unica spia all’interno dell’arco narrativo sviluppato nella pellicola diretta da Francis Lawrence. A dividere la scena del lungometraggio ci sarà ancheche, per l’occasione, sarà Nathaniel Nash, un agente americano della CIA che farà breccia nella vita privata di Dominika Egorova.

In attesa di nuovo materiale promozionale del film vi rinviamo al video qui sopra in cui Joel Edgerton spiega le dinamiche che verranno affrontate lungo il corso della storia.

Dominika Egorova è molte cose. Una devota figlia determinata a proteggere sua madre a tutti i costi. Una prima ballerina la cui ferocia ha spinto corpo e mente al limite assoluto. Una specialista del combattimento seducente e manipolatorio. A seguito di una lesione che metterà fine alla sua carriera di ballerina, Dominika e sua madre si ritroveranno ad affrontare un futuro cupo e incerto. In quel momento le si aprono i cancelli della Sparrow School, un'agenzia di spionaggio che allena giovani dalle doti eccezionali come lei al fine di usare il loro corpo e la loro mente come armi. Dopo un periodo di allenamento sadico e perverso Dominika risulterà la più pericolosa Sparrow che il programma abbia mai prodotto. La ragazza dovrà adesso conciliare ciò che era e ciò che adesso è, in particolare con la sua vita privata in cui fa breccia un agente americano della CIA, Nathaniel Nash, il quale cercherà di convincerla che è l'unica persona di cui potrà fidarsi in questa storia di spionaggio.

Dopo aver diretto Jennifer Lawrence nella saga di Hunger Games, Francis Lawrence torna a collaborare con il giovane premio Oscar in questo nuovo progetto la cui uscita nelle sale cinematografiche avverrà il 1° marzo 2018. Nel cast troviamo anche Joel Edgerton (Nathaniel Nash), Ciarán Hinds (Alexei Ivanovich Zyuganov), Jeremy Irons (Korchnoi) e Charlotte Rampling. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe (Revolutionary Road).