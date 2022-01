Joel Coen grato a chi ha visto i suoi film in TV: 'Carriera longeva? Anche merito loro'

Mentre c'è chi predilige in maniera assoluta il grande schermo come Denis Villeneuve, c'è anche chi come Joel Coen attribuisce un discreto merito per la longevità sua carriera all'Home Video e alla TV.

"Quando io e Ethan intraprendemmo questa carriera, gli studios furono in grado di ottenere ricavati da mercati ancillari come le videocassette per controbilanciare i rischi che ci piaceva correre" ha raccontato recentemente il regista di Macbeth ai microfoni del Los Angeles Times.

E continua: "È importante che chiunque voglia vedere uno dei miei film al cinema ne abbia modo, ma non sono mai stato uno di quei puristi perché una delle ragioni per cui ho avuto una carriera longeva è grazie ai mercati domestici, l'home video, e le persone che guardavano i miei film in TV. È ciò che mi ha permesso di continuare a realizzare film per gli ultimi 40 anni".

Le sue affermazioni, tra l'altro molto simili al pensiero di James Gunn sullo streaming, non dovrebbero stupire più di tanto, poiché non solo il suo nuovo film sarà presto disponibile anche su Apple TV+, ma se ben ricordate qualche anno fa i Fratelli Coen presentavano in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia il film La Ballata di Buster Scruggs, realizzato in collaborazione con la piattaforma di streaming Netflix, che in quell'occasione gli vale anche il Premio alla Miglior Sceneggiatura.

