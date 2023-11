Joel Coen compie 69 anni: le due frasi vietate nel matrimonio con Frances McDormand

Forse non avrà l'appeal di altre coppie più patinate, ma quella composta da Joel Coen e Frances McDormand è senza dubbio una delle coppie più rappresentative del mondo del cinema: il regista de Il Grande Lebowski e la sua consorte, che da Joel e suo fratello è stata diretta in film come Fargo, hanno trovato un equilibrio tutto loro.

Sposati dal 1984, McDormand e il regista che oggi compie 69 anni non sono certo due caratterini facili da gestire: il loro segreto, come svelato proprio dalla star di Nomadland e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri sta nel divieto assoluto di zittirsi a vicenda.

"Ci siamo conosciuti nel 1983 sul set di Blood Simple, primo film per tutti e due: abbiamo dato forma l’uno alle aspettative dell’altro. Eravamo entrambi maniacali, creativamente ambiziosi. Lo stesso dal punto di vista sentimentale: venivamo da relazioni immature e sapevamo cosa non volevamo, ma non cosa volevamo. A poco a poco lo abbiamo creato insieme. Ora abbiamo un patto: possiamo dirci tutto quello che vogliamo ma mai 'Zitto' perché è una mancanza di rispetto e 'Sono annoiato', perché in questo caso è solo colpa propria. Il nostro senso dell'umorismo ci ha permesso di sopravvivere a 40 anni di matrimonio. Io e Joel insieme moriamo dalle risate" sono state le sue parole. Un patto sensato, non trovate? Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Macbeth, ultima fatica di Joel Coen.