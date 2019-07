Joe Taslim sarà Sub-Zero nel film di James Wan su Mortal Kombat!

Continua a prendere forma il film su Mortal Kombat diretto dal regista di Saw - L'Enigmista, The Conjuring e Aquaman James Wan: ad esser rivelato è adesso il volto di Sub-Zero, uno dei personaggi più iconici della popolarissima serie di picchiaduro.

Ad interpretare Sub-Zero sarà Joe Taslim, attore indonesiano già noto per la sua partecipazione a The Raid (2011), Fast & Furious 6 (2013) e Star Trek Beyond (2016). Taslim è, ad oggi, l'unico membro del cast la cui partecipazione al film è stata ufficialmente annunciata: recentemente, però, era stata stilata una lista dei personaggi della saga videoludica che dovrebbero apparire nella trasposizione di Wan.

La genesi di questo Mortal Kombat è stata abbastanza travagliata: vi è stata per un bel po' incertezza anche riguardo la produzione, della quale James Wan ha accettato di farsi carico solo dopo aver ricevuto le dovute garanzie sulle condizioni. Wan produrrà quindi il film per la New Line Cinema e la pre-produzione ha già preso il via durante i mesi scorsi in Australia.

Per quanto riguarda il resto del cast, uno dei nomi venuti fuori con maggior insistenza è stato quello dell'attore Joel Edgerton (Star Wars: Episodio II ed Episodio III, Il Grande Gatsby, Red Sparrow) per la parte di Kano. Sul suo coinvolgimento, comunque, non ci sono ancora conferme.