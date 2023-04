Joe Russo sull'IA: 'Entro 2 anni avremo film realizzati dall'intelligenza artificiale'

I temi riguardanti l’evoluzione dell’intelligenza artificiale hanno rapidamente attirato l’attenzione di esperti e profani per quanto riguardi le prossime applicazioni di una delle tecnologie più anticipate e divisive degli ultimi decenni. Joe Russo ha profetizzato, a tal proposito, il fatto che saremmo molto vicini a un film creato interamente dall’IA.

I fratelli Russo hanno già discusso più volte del futuro del cinema parlando delle abitudini da spettatori della Generazione Z e delle implicazioni riguardanti l’intelligenza artificiale, mostrandosi, in tal senso, assolutamente attenti a quello che sarà lavorare nell’industria di Hollywood nei prossimi anni.

Così, Joe Russo, dopo aver rassicurato i fan su Citadel e sulla sua innovativa e immersiva narrazione, ha parlato con Collider di quello che potrebbe accadere al cinema con l’avvento dell’intelligenza artificiale dichiarando che secondo lui saremmo soltanto a un paio di anni da un film realizzato completamente da una IA in modo tanto convincente da non far rendere conto il pubblico della cosa.

Quindi Joe Russo ha affermato di essere coinvolto con qualche azienda che si occupa di intelligenza artificiale e si è lasciato andare descrivendo un paio di idee che potrebbero essere sviluppate grazie all’ausilio di questa nuova tecnologia.

“Per esempio una storia in continua evoluzione, in un gioco, un film o una serie tv”, e poi ancora della possibilità da parte del pubblico di entrare a far parte delle opere: “Hey, voglio un film con il mio avatar realistico e Marilyn Monroe. Voglio che sia una commedia romantica perché ho avuto una giornataccia. A quel punto l’IA imita la tua voce e all’improvviso hai una commedia romantica della durata di 90 minuti che ti vede protagonista. In questo modo potrai creare la tua storia su misura per te”.

Donald Mustard, il direttore creativo di Epic Games, anche lui parte della conversazione con la rivista, ha specificato quanto siamo vicini a questo tipo di obiettivi: “Le tv che Samsung e un sacco di altre compagnie stanno costruendo oggi hanno abbastanza forza computazionale già soltanto nella tv stessa per dire che siamo vicini al momento in cui potranno renderizzare qualsiasi cosa in tempo reale”.

A quel punto Joe Russo ha scherzato per rendere chiaro il concetto: “Fammi diventare Doctor Strange”.

Mustard ha quindi chiosato: “Sarà in grado di prendere l’utente e modificarlo in tempo reale, tutto sul momento. Non conosco le tempistiche, ma non credo sia un’evoluzione così lontana”.



Per i meno avvezzi al tema o per i più conservatori potrebbe sembrare uno scenario preoccupante ma Joe Russo pare eccitato dalla cosa (ha riso a proposito della possibilità di avere un impianto nell’occhio per poter guardare i contenuti) e ha chiarito: “Il futuro sta arrivando, che ci piaccia o no. Il valore che incorpora sta nella democratizzazione dello storytelling. E la cosa è incredibilmente importante. Significa che ognuno, nella propria camera, potrà racontare una storia o produrre un gioco su larga scala con l’aiuto di un motore grafico fotorealistico o di uno strumento di IA. Credo che questa sia la parte più emozionante”.

In attesa di scoprire quali nuove rivoluzioni saranno generate (scusate il gioco di parole) dall’avvento dell’intelligenza artificiale, vi lasciamo alle dichiarazioni, sullo stesso tono, di Shuhei Yoshida sulle IA.