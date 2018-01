Joe Russo smentisce i rumor riguardanti Captain America in Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War , prossimo cinefumetto di casa, è probabilmente ilpiù atteso di questo 2018. Ed in rete, in attesa di un nuovo, iniziano a circolare tanti potenziali rumor.

Uno degli ultimi - trapelato in rete tempo fa e tornato in auge qualche giorno fa - riguarderebbe lo status del personaggio di Steve Rogers/Captain America, interpretato dall'attore Chris Evans, all'interno dell'atteso cinefumetto. Secondo questa voce di corridoio, nel film Rogers assumerebbe l'identità di Nomad anziché di Captain America.

Sarà cosi? La notizia è stata in parte smentita dal co-regista del film, Joe Russo, che in una nuova intervista ha chiarito: "Ovviamente non puoi trattare un personaggio chiamato Captain America senza affrontare le tematiche che ci stanno dietro, volevamo, dunque, metterlo in una posizione dove potesse mettere in discussione la catena di comando. Vedrete in questi due film sugli Avengers, che sta affrontando un viaggio piuttosto particolare come personaggio. Qualcuno ha sospettato che potesse assumere l'identità di Nomad in Infinity War e non voglio dire che sarà esattamente Nomad, ma sicuramente ha lo spirito di quel personaggio".

Grossa attesa, dunque, per aprile quando arriverà in Italia l'atteso Avengers: Infinity War. Avengers 4, invece, sarà nei cinema a maggio 2019.