Per Joe Russo il salto temporale di Avengers: Endgame complicherà il futuro del MCU

Nel corso del commento audio contenuto nell'edizione home-video digitale di Avengers: Endgame, il co-regista Joe Russo ha spiegato che il salto temporale visto nell'ultimo film della Infinity Saga complicherà le cose per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Queste le parole del cineasta, secondo il quale i Marvel Studios avranno solo avanti d'ora in poi:

"La premessa qui è una questione molto complessa. Insomma, riportare in vita persone dopo cinque anni è un argomento spinoso in qualunque modo cerchi di trattarlo. Senza parlare poi delle questioni legate al viaggio nel tempo. So che è una cosa di cui le persone parlano dopo aver visto il film. Credo sia uno degli aspetti più avvincenti del film, ovvero che alla fine decide di partire in quarta senza fare retromarcia. D’ora in avanti l’universo Marvel sarà ambientato cinque anni nel futuro, perciò sarà un futuro davvero complicato."

Si tratta di un dettaglio non poco rilevante circa ciò che bisogna aspettarsi nelle prossime Fasi del Marvel Cinematic Universe: stando a queste parole, in pratica, i film che usciranno dopo Spider-Man: Far From Home continueranno a fare riferimento al salto temporale, esclusi, evidentemente, i film con un'ambientazione dichiaratamente precedente (come Black Widow e Gli Eterni, con il primo ambientato dopo gli eventi di Civil War - ma chissà, magari ci sarà spazio anche per un post-Endgame - e il secondo che dovrebbe addirittura coprire milioni di anni a partire dalla nascita dell'Universo).

