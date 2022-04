Joe Russo ancora sui Marvel Studios: 'Non pianificano i film con largo anticipo'

Dopo aver raccontato la guerra interna alla Marvel durante la lavorazione di Captain America: Civil War, Joe Russo ha parlato del modo di lavorare di Kevin Feige e dei Marvel Studios. Ebbene, al contrario di quello che la gente potrebbe pensare, alla Marvel non pianificano i loro film con tantissimi anni di anticipo, non sarebbe possibile ha detto.

Nel corso dell'intervista concessa a Deadline, il co-regista di Avengers: Endgame ha spiegato il modo di lavorare di Kevin Feige e del team dei Marvel Studios attraverso aneddoti ai quali ha assistito personalmente durante la lavorazione ai progetti a cui ha preso parte.

"No, il modo in cui funziona alla Marvel è - sono sicuro che a un certo punto qualcuno parlerà in dettaglio di questo, ma parte della genialità di Kevin è che non c'è davvero un piano. C'è un'idea, ma non puoi avere un piano se il film che stai facendo sarà un flop. Non c'è nessun piano dopo un flop, giusto? Quindi appena il film è un successo si tratta davvero di una sorta di entusiasmo, come dire 'Beh, cos'altro potremmo fare?'".

Russo ha continuato: "Ed è allora che emergevano delle nuove idee. E c'erano delle speranze: speriamo che un giorno si possa arrivare a quella storia se si continua a fare questo, giusto? Forse possiamo arrivarci tutti, come Infinity War e Endgame, ma molte delle cose sono state aggiunte tra un film e l'altro".

Il regista, facendo alàni esempi, ha ricordato quali di queste cose sono state aggiunte all'ultimo momento e quindi "tra un film e l'altro", come ad esempio la morte dei genitori di Tony Stark per mano di Bucky. Anche se un accenno c'era già stato in Captain America: The Winter Soldier, la decisione che fosse stato Bucky a ucciderli non è stata presa fino allo sviluppo del successivo Civil War, "il pubblico crede che sia stato tutto studiato e pensato prima, ma non è cosi".

