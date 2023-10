Joe Russo contro Martin Scorsese:'Il tuo cane si chiama Oscar, il mio Box Office'

Il co-regista di Avengers: Endgame, Joe Russo, ha sorpreso fan e addetti ai lavori con un video di risposta al grande 'avversario' del Marvel Cinematic Universe, Martin Scorsese, da anni ormai avverso a tutto ciò che concerne i cinecomic MCU, che il regista newyorchese non definisce 'cinema'. Ora è arrivata la risposta di Russo.

Dopo il video su TikTok della figlia, Francesca Scorsese, in cui il regista fingeva di dirigere il proprio cane, Russo ha pubblicato un video su Instagram nel quale sembra mandare una frecciatina al collega.



Nella clip, Russo ha sottolineato che il cane di Scorsese si chiama Oscar, un riferimento alle decine di nomination ricevute dal regista e alla vittoria per The Departed - Il bene e il male nel 2007. A quel punto Russo ha mostrato il proprio cane, uno schnauzer, che lui chiama scherzosamente Box Office, in riferimento ai grandi successi al botteghino ottenuti insieme al fratello Anthony per Avengers: Endgame, che ha frantumato i record al box-office diventando uno dei film con il maggior incasso di tutti i tempi con 2,8 miliardi di dollari. Il film di Scorsese che ha incassato maggiormente è proprio The Departed, con 211 milioni di dollari, mentre gli ultimi titoli ad aver avuto un'ampia distribuzione nelle sale (Hugo Cabret, Silence e Killers of the Flower Moon) sono considerati dei flop.



Joe Russo nel post ha taggato Scorsese, scrivendo:"Sembra che abbiamo la stessa musa ispiratrice... ". Il regista non è il primo membro dell'MCU a reagire alle critiche di Scorsese; prima di lui anche Tom Holland e il produttore Kevin Wright hanno difeso il proprio lavoro nel franchise. Anche James Gunn aveva risposto a Martin Scorsese, dichiarando che si tratta di 'uno dei più grandi registi mai esistiti' ma sottolineando che i suoi commenti erano cinici e una possibile strategia di marketing. Voi cosa ne pensate?

