Joe Russo: 'Il cinema si trasformerà in un altro medium in futuro'

I fratelli Russo sono stati indubbiamente tra i protagonisti di quest'ultimo decennio cinematografico, grazie agli importanti film del Marvel Cinematic Universe che hanno diretto, come Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers Infinity War e Endagame.

Momentaneamente i Russo si sono allontanati dai Marvel Studios, ma continuano ad essere ben presenti nel mercato mondiale con tanti progetti. Inoltre, ogni qual volta gli si presenta una possibilità, i due amano esporre le proprie idee riguardo al mondo dell'intrattenimento seriale e non, parlando di piattaforme streaming, di sale cinematografiche e di molto altro ancora.

"Il cinema si trasformerà in un altro medium. Non so cosa saranno quei media. La mia ipotesi è che quando puoi sederti a casa tua, girarti verso uno degli attori che è in piedi di fronte a te e puoi dirgli: 'Ehi, Tom Cruise, aspetta un secondo. Raccontami come hai girato questa scena' e Tom Cruise, dotato di un' intelligenza artificiale, può rivolgersi a te e iniziare a spiegarti, a quel punto è finita, giusto? È allora che la tecnologia dominerà qualunque nuova forma di narrazione futura", ha dichiarato Joe Russo.

Nelle ultime ore, Variety ha riportato che la società di produzione dei fratelli Russo, AGBO, ha iniziato una collaborazione con la società di giochi sudcoreana Nexon. La partnership dovrebbe portare ad alcune interessanti combinazioni di film e giochi, ma Joe Russo suggerisce che il futuro potrebbe trasformarsi in qualcosa di ancora più interattivo. Un esempio? Un bot di Tom Cruise con cui gli spettatori potranno effettivamente parlare.