Joe Russo è entusiasta del fatto che Joker sia in corsa per gli Oscar

Il rapporto tra Academy e cinecomic, si sa, vive di alti e bassi: a relativi trionfi come quello di Black Panther fanno da contraltare, infatti, aspettative disilluse come quelle per una candidatura 'pesante' per Avengers: Endgame. Il Joker di Todd Philips, da questo punto di vista, può vantarsi di essere motivo d'orgoglio per il genere.

Capita molto raramente, di fatti, che un cinecomic arrivi a godere di una considerazione pari a quella di film più autoriali: Philips è riuscito laddove addirittura Sam Raimi aveva fallito (il suo Spider-Man 2 portò a casa due Nomination e una vittoria agli Oscar 2005, ma fermandosi ai soli cosiddetti premi tecnici).

Un successo che sta suscitando l'entusiasmo anche di colleghi di Philips che di cinecomic ne sanno qualcosa, come il regista di Avengers: Endgame Joe Russo: "L'ho visto solo recentemente. Sfortunatamente ero impegnato a girare durante il periodo in cui il film fu in sala. L'ho amato. Penso sia davvero un'ottima opera di regia. È una storia davvero tragica, moderna e rappresentativa del l'isolamento esistenziale e della crisi che molte persone stanno attraversando. È sicuramente un film cupo e disturbante e che manda un messaggio molto importante. Siamo felicissimi che abbia ricevuto dei riconoscimenti. Ha rotto i pregiudizi che vigono su questi film, specialmente all'interno dell'Academy" ha spiegato Russo.

Sicuramente non un film che lascia indifferenti, quello di Philips: addirittura il principe William ha ammesso di esser stato terrorizzato da Joker; dal 6 febbraio scorso, intanto, Joker è nuovamente disponibile in sala.