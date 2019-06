Joe Russo difende il divieto di spoiler imposto per Avengers: Endgame

È naturale che gli studios cerchino di mantenere segreti i colpi di scena e le informazioni più importanti dei loro blockbuster prima che arrivino in sala, ma con Avengers: Endgame la Marvel ha portato la tendenza a un livello successivo.

Non solo le anticipazioni sul film sono state estremamente vaghe, ma anche dopo l’uscita del film i registi Joe e Anthony Russo hanno chiesto agli spettatori di non rivelare pubblicamente alcuno spoiler per le prime due settimane. Adesso è passato più di un mese e Endgame, con tutti i suoi colpi di scena, è ormai un argomento di conversazione non più tabù, tanto che la stessa Marvel sta apertamente rivelando spoiler sui prossimi film MCU in uscita, come nel trailer di Spider-Man: Far From Home.

Joe Russo è tornato sul divieto di spoiler imposto ai fan, rivendicando la necessità della sua scelta: “Questo è l’ambiente in cui viviamo adesso” ha detto a The Hollywood Reporter. “Non possiamo controllare Internet, è un mostro. Sia che ci fossero intenti malevoli o semplici intenti compulsivi di rivelare i punti cruciali della storia, volevamo essere certi di aver chiesto un livello di decoro nel modo di affrontare tutto questo.”

In effetti ha ragione, nell’era dei social media è sempre più difficile evitare gli spoiler, anche in buona fede, che si tratti di film, libri o serie tv. Conoscere in anticipo un finale o un colpo di scena può compromettere o rovinare tutta l’esperienza di fruizione. Per quanto riguarda Avengers: Endgame, Joe Russo ha spiegato che lui e Anthony “non avevano scelta” per quanto riguarda il periodo no-spoiler, ma fosse stato per loro l’avrebbero prolungato a tre settimane. Il loro esempio, comunque, è stato seguito: al recente Festival di Cannes, Quentin Tarantino ha chiesto agli spettatori del suo C’era una volta a Hollywood di non rivelare spoiler sul film a chi non potrà vederlo almeno fino a fine luglio.