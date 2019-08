Joe Russo conferma che il ruolo di Hulk in Endgame è sempre stato quello

Tutti hanno dato il loro contributo in Avengers: Endgame. Senza un adeguato gioco di squadra la vittoria contro Thanos sarebbe rimasta probabilmente un'utopia, ma nonostante ciò è innegabile che alcuni membri del team, per qualche momento, abbiano brillato di luce propria.

Il primo a venire in mente pensando a ciò è sicuramente Iron Man, il cui eroico sacrificio resterà sicuramente impresso indelebilmente nelle menti dei fan. Come tutti ricorderete, però, prima di Tony è stato Hulk a rubare la scena ai suoi colleghi, prendendosi per primo l'incarico di schioccare le dita per far tornare in vita coloro che furono vittime del Titano in Infinity War.

Qualcuno, durante la sessione di Ask Me Anything concessa oggi dai Russo Brothers ai fan, ha però sollevato una questione: è sempre stato Hulk il prescelto a prendersi un tale rischio? Joe Russo non ha avuto dubbi: "Sì, è sempre stato Hulk". La risposta, d'altronde, era piuttosto scontata: nessuno tra gli Avengers era dotato della stessa combinazione di forza fisica e competenza scientifica che Bruce Banner può vantare. Ovvio che la scelta, quindi, ricadesse su di lui.

Tramite Reddit, comunque, i Russo hanno risposto ad una sfilza di domande piuttosto consistente: i registi di Endgame hanno spiegato, ad esempio, il perché della decisione di eliminare una certa scena così come hanno rivelato da quanto tempo fossero a conoscenza del destino di Tony Stark.