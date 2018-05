Joe Russo su come introdurre Wolverine e i Fantastici 4 nell'MCU!

Ora che la Disney sta per acquisire gli asset Fox e dovrebbe pertanto venire in possesso di prodotti Marvel quali i mutanti (e quindi Wolverine), Deadpool e i Fantastici 4, uno dei registi di Avengers: Infinity War ha parlato di come questi personaggi potrebbero essere inseriti nel Marvel Cinematic Universe.

Durante un'intervista con Happy Sad Confused Joe Russo ha detto:

"Penso che ci siano sempre nuove storie da raccontare. Si potrebbe raccontare una storia ambientata 10 anni prima rispetto al nuovo Wolverine, per esempio, chissà... Ora mi aspetto che qualcuno mi attaccherà per aver detto questo. Ma comunque, si cerca sempre di progredire, quando ci sono delle belle storie da raccontare."

Per esempio, ha poi spiegato Russo, anche Spider-Man è stato, per così dire, "reinventato" perché potesse ben inserirsi nell'MCU. E poi ha proseguito, dicendo:

"Un'altra cosa che apprezziamo della Marvel è che sono molto bravi nel far sì che, prima di tutto, ci sia una storia da raccontare, dopodiché si impegnano perché venga sviluppata. E c'è così tanto materiale da cui attingere. Del resto ci sono migliaia di personaggi Marvel e, chissà, magari ci si muoverà in direzioni diverse, in futuro."

Voi cosa vorreste vedere in futuro, nel Marvel Cinematic Universe? Ditecelo nei commenti!