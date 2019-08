Joe Russo è stato censurato nei contenuti speciali di Avengers: Endgame

Quando si è troppo entusiasti di qualcosa capita di esprimersi in un linguaggio non proprio corretto. Meglio non farlo capitare, però, se si è sotto contratto con Disney! Per informazioni chiedere a Joe Russo.

Il regista di Avengers: Endgame è infatti stato censurato durante un passaggio del suo commento presente nei contenuti speciali dell'edizione home video del film. Pare infatti che il più piccolo dei Russo Brothers, nel commentare una scena piuttosto adrenalinica, si sia fatto sfuggire una parola americana piuttosto comune e poco carina che inizia con la 'f'.

La scena in questione è quella durante la quale, nel mezzo della battaglia contro Thanos, Thor e Captain America si ergono fianco a fianco brandendo le loro armi: "Qui accade ciò che non è potuto succedere in Infinity War a causa degli eventi di Civil War. Ora questi due stanno lì spalla a spalla pronti a fronteggiarlo! E Thor ha due [beep piuttosto esplicativo] di armi!" è il passaggio incriminato del commento di Joe Russo.

Un peccato che comunque si può perdonare ad un regista che fatica evidentemente a contenere l'entusiasmo per una sua creatura venuta su così bene! A proposito di Thor, Chris Hemsworth ha recentemente svelato la sua scena preferita di Avengers: Endgame. Sul film campione d'incassi, comunque, si continua ancora a discutere: alcuni fan si chiedono se Thanos non abbia corso il rischio di cancellare sé stesso dall'universo utilizzando il Guanto.