Joe Russo su Avengers: Endgame: 'Tono e prospettiva saranno diversi da Infinity War'

Mentre la Disney è al lavoro per distribuire nelle sale Avengers: Endgame, della durata di tre ore, produttori e registi dei Marvel Studios continuano a parlare in modo misurato dell'attesissimo crossover MCU, con Joe Russo che ha avuto modo di spiegare "il radicale cambio di tono" del film.

Rispetto a cosa? Ovviamente in contrapposizione ad Avengers: Infinity War. Parlando infatti con BoxOfficePro, il regista ha spiegato (senza rivelare dettagli narrativi) come Endgame sarà diverso da qualsiasi cosa i fan hanno visto finora nel MCU, "sicuramente differente da Infinity War", un'esperienza tonalmente lontana da quella della Battaglia contro Thanos.



Queste le parole di Joe Russo, che oltre al tono ha parlato di "un cambio di prospettiva": "Allora, è difficile rispondere alla domanda senza rivelare nulla sul film, ma posso dirvi che Endgame è completamente unico nel suo genere. Ha uno spirito diverso da Infinity War, motivo per cui abbiamo spinto molto per la separazione dei due film, anche se ovviamente tutta la narrativa è stata serializzata in 22 film. È tuttavia diverso anche dal punto di vista tonale, rispetto ad Infinity War, e il racconto è narrato da un punto di vista differente. Era molto importante per me e mio fratello, come registi, separare i due film per non confezionare due progetti uguali, ripeterci in sostanza. E i modi in cui differenziare i film sono in particolar modo il tono e il punto di vista".



Avengers: Endgame è atteso nelle sale italiane il prossimo 24 aprile 2019.