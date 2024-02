Joe Pesci compie 81 anni: 'The Irishman? Ho rifiutato più di 50 volte!'

Come si convince un attore a rientrare da un meritato ritiro dopo una carriera più che soddisfacente? Nella maggior parte dei casi vi risulterà impossibile, ma non se il vostro nome è Martin Scorsese e l'attore in questione uno dei più legati alla vostra filmografia... Uno come Joe Pesci, insomma!

Pesci, che oggi compie 81 anni, uscì infatti dal suo quasi decennale stato di pensionamento soltanto per prender parte a The Irishman (il suo ultimo film era stato Love Ranch, datato 2010, e prima di allora solo un cameo nel 2006 dopo l'Arma Letale 4 del 1998): una scelta che il nostro Joe avrebbe potuto fare solo per un amico come il buon Martin.

"Dopo essermi ritirato non volevo tornare a recitare. Ho rifiutato il ruolo in The Irishman più di 50 volte. Ma con Martin Scorsese ho fatto Toro Scatenato, Quei Bravi Ragazzi e Casinò, quindi glielo dovevo. Con lui c'è un rapporto speciale: a me basta fare ciò che mi dice e so che ne uscirà qualcosa di buono" sono state le parole di Joe Pesci circa il suo ritorno in scena in occasione del film con Robert De Niro e Al Pacino. Cosa ne dite? Ne sarà valsa la pena? Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di The Irishman.