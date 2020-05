Joe Pantoliano, star di Matrix e Bad Boys, investito davanti casa: le sue condizioni

Joe Pantoliano, star dei franchise di Matrix e Bad Boys, è stato investito da un'auto mentre passeggiava con la propria famiglia lungo la strada di casa.

L'attore stava facendo una passeggiata nel suo quartiere, come testimoniato anche sul suo account Instagram. Sua moglie, Nancy Sheppard, ha parlato con TMZ e ha spiegato che l'incidente è avvenuto dopo che due veicoli si sono scontrati davanti agli sfortunati pedoni. Il secondo veicolo, che secondo la Sheppard è stato urtato dal primo dal primo, è finito dall'altra parte della strada e ha investito in pieno il marito.

Il colpo ha sbalzato l'attore a qualche metro di distanza e contro una staccionata di legno, causando lesioni alla testa, alla spalla e alla gamba sinistra. Pantoliano è stato rapidamente portato in un ospedale dove ha ricevuto le cure necessarie, e per sua fortuna tutto si è risolto per il meglio: come potete vedere nel post in calce all'articolo, lo stesso attore ha fornito un aggiornamento dal suo account Instagram rivelando di essere stato dimesso dall'ospedale poche ore dopo il ricovero e che adesso avrà bisogno di qualche giorno per riprendersi. Il post menziona anche un "grave trauma cranico e un lieve trauma toracico".

