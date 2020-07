Joe Manganiello è un supereroe interdimensionale nel clamoroso trailer di Archenemy

Dal Comic-Con Home è arrivato il primo trailer ufficiale di Archenemy, un nuovo film di supereroi che vede protagonista Joe Manganiello nei panni di un viaggiatore interdimensionale di nome Max Fist.

L'attore, che come noto avrebbe dovuto interpretare il villain Deathstroke nell'ormai accantonato The Batman scritto, diretto, prodotto e interpretato da Ben Affleck, in questo film interpreta invece la parte del buono: la storia ruota intorno a Max Fist, un superumano atterrato sulla nostra Terra che, esattamente al contrario di quanto accade con Superman, si ritrova senza i suoi straordinari poteri.

Come chiarisce il primo trailer del film, che ovviamente trovate all'interno dell'articolo, lo scrittore-regista Adam Egypt Mortimer sta sfruttando Max Fist per adottare un approccio più oscuro e violento al genere dei supereroi, progetto prodotto dal team dietro allo psichedelico Mandy con Nicolas Cage. La trama includerà anche un adolescente di nome Hamster, l'unico che insieme a sua sorella Indigo crede al fatto che Max sia davvero un supereroe interdimensionale: i due fratelli convinceranno il protagonista ad aiutarli a far fuori una banda di droga locale, dove le abilità di Max saranno messe alla prova a colpi di violenza.

Il film, prodotto da Manganiello e suo fratello Nick attraverso la loro società di produzione 3:59., uscirà nei cinema nel corso del 2021. L'attore dovrebbe tornare nei panni di Deathstroke per la Zack Snyder's Justice League, attesa per i primi mesi dell'anno prossimo.