Joe Manganiello è un supereroe di un'altra dimensione nell'esplosivo trailer di Archenemy

RLJE Films ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale di Archenemy, pellicola action d'ispirazione fumettistica che vedrà Joe Manganiello nei panni di un senzatetto alcolizzato convinto di essere un supereroe proveniente da un'altra dimensione.

Questa la sinossi ufficiale: "Max Fist (Manganiello) afferma di essere un eroe proveniente da un'altra dimensione caduto nel tempo e nello spazio sulla Terra, dove non ha poteri. Nessuno crede alla sua storia tranne un adolescente di nome Hamster. Insieme, i due scendono in strada per spazzare via il sindacato di droga locale e il feroce boss criminale noto come The Manager."

Scritto e diretto da Adam Egypt Mortimer, il film vedrà nel cast anche Glenn Howerton (It’s Always Sunny in Philadelphia),Paul Scheer (The League), Skylan Brooks (Empire, Castle Rock), Zolee Griggs (Wu-Tang: An American Saga) e Amy Seimetz (Pet Sematary), per un'uscita prevista nelle sale e on demand il prossimo 11 dicembre. In attesa di novità sull'eventuale arrivo anche in Italia, in calce alla notizia potete dare un'occhiata ad un suggestivo poster ufficiale.

Parlando del film, il produttore Jonathan Deckter ha spiegato che "Archenemy è basato sull'idea che gli eroi vadano cercati in mezzo a noi, che ognuno possa esserlo nella vita di tutti i giorni. Siamo entusiasti all'idea di produrre un film ricco d'azione e al contempo al contempo divertente."



Intanto, vi ricordiamo che Manganiello apparirà nuovamente ruolo di Deathstroke con l'arrivo della Snyder Cut di Justice League. In oltre, a proposito di Zack Snyder, l'attore prenderà parte al cast vocale del suo Army of the Dead: Las Vegas.