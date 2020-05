Joe Manganiello diventa Super Mario: una fan art lo immagina in un film di Smash Bros.

Al momento il franchise di Super Mario è in fase d'espansione al cinema grazie alla Illumination Entertainment di Chris Meledandri, a cui Nintendo ha affidato la sua IP per riproporla sul grande schermo sotto forma di film d'animazione ad alto budget, ma i fan vorrebbero qualcosa di più, per la precisione un live-action.

Non un lungometraggio dedicato poi alla semplice quanto banale storia di un eroe inconsueto, un idraulico, che salva dal mostro cattivo, Bowser, la bella principessa Peach, perché qualcuno ha pensato bene di immaginare direttamente un adattamento cinematografico di Super Smash Bros, il picchiaduro Nintendo che vede tutti suoi personaggi più famosi (e qualche ospite) darsele di santa ragione e nel modo più assurdo possibile.



Il rischio non sarebbe ormai quello di ritrovarci tra le mani uno scult come il Super Mario Bros. del 1993, però il rischio è comunque eccessivo, dunque resta tutto relegato al momento nella fantasia dei fan. Uno di questi, comunque, si è portato avanti col lavoro immaginando Joe Manganiello di Justice League, Magic Mike e True Blood nei panni di Mario in una splendida fan art che potete ammirare in calce.



Ve lo diciamo: non riuscirete a staccargli gli occhi di dosso. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.