Joe Manganiello, la star di Justice League racconta:'Marvel mi offrì un ruolo in un film'

Tra l'esperienza nella trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi nel ruolo di Flash Thompson e il suo approdo nell'universo DC come Deathstroke in Justice League, Joe Manganiello è stato uno degli attori più presenti nei fan cast legati alle narrazioni dei supereroi. Ora si scopre che c'è stato un momento in cui all'attore Marvel offrì un ruolo.

Intervistato pochi giorni fa, Joe Manganiello ha risposto così alla domanda riguardo un ritorno nel ruolo di Flash Thompson.

"Dipende da cosa consiste. Con la Sony che fa i Sinistri Sei, che mette insieme il loro universo, gli X-Men che sbarcano alla Disney e la possibilità che Guerre segrete emerga in futuro, penso solo che ci siano così tanti personaggi fantastici della Marvel. In realtà mi venne offerta una parte in un film Marvel alcuni anni fa... Sono cresciuto con i fumetti Marvel quindi se devo unirmi all'universo voglio davvero che sia il ruolo giusto e penso che a volte devi tenerti fuori per quel ruolo. Quindi ad un piccolo cameo nei panni di Flash Thompson preferirei qualcosa di più sostanziale. Qualcuno che possa restare in giro per un po'" ha dichiarato l'attore.



Joe Manganiello vorrebbe recitare in una serie sulle origini di Deathstroke ma non disdegnerebbe un ritorno nell'universo Marvel.

Per il momento Manganiello è tornato a lavorare in un franchise di supereroi proprio grazie a Deathstroke e alla sua partecipazione a Justice League (Snyder Cut compresa).



Nelle scorse settimane Joe Manganiello si è anche unito al coro di Twitter per Deathstroke, che richiedeva uno show tv sul personaggio.