Joe Manganiello a ruota libera: Deathstroke, Suicide Squad 2 e il post-Justice League!

Nella stessa intervista durante la quale ha rivelato nuove informazioni su The Batman di Ben Affleck, il famoso progetto abortito scritto, diretto e interpretato dalla star, Joe Manganiello ha discusso anche i futuri piani per il suo Deathstroke.

L'attore, che ha esordito nei panni del villain in Justice League (versione 2017) e che avrebbe dovuto interpretare l'antagonista principale nello stand-alone di Affleck, a dicembre 2020 è tornato per alcune scene aggiuntive della Snyder Cut di Justice League, in uscita il prossimo 18 marzo. Tuttavia quello di Snyder non è stato l'unico progetto DC Films che lo ha corteggiato, dato che stando a quanto dichiarato dall'attore stesso, Deathstroke sarebbe dovuto apparire in Suicide Squad 2.

"Ci sono state almeno quattro o cinque diverse versioni di Suicide Squad 2 per le quali sono stato messo in attesa" ha dichiarato Manganiello al podcast Happy Sam Confused. "Mi chiesero di tenermi libero per le riprese, ma poi non se ne fece nulla".

C'era una volta, come ricorderete, un DCEU con ambizioni da franchise amalgamato per rivaleggiare con il Marvel Cinematic Universe, un DCEU nel quale David Ayer avrebbe dovuto realizzare un sequel del suo Suicide Squad e uno spin-off su Joker e Harley Quinn, mentre Manganiello oltre a recitare nel The Batman di Affleck avrebbe anche avuto un suo spin-off stand-alone diretto da Gareth Evans.

Per quanto riguarda Justice League, poi, al momento non è chiaro quanto sarà ampio il ruolo di Deathstroke, ma l'attore durante l'intervista ha lanciato una frase sibillina che potrebbe far rizzare le antenne dei fan, lasciando intendere che potrebbe esserci un futuro per Deathstroke. "Penso che ci sarà tantissima eccitazione nel continuare quello che Zack ha iniziato" ha detto, parlando della Snyder Cut.

