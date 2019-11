Joe Manganiello sarà Max Fist, lo stravagante eroe protagonista di Archenemy

La notizia ci è appena giunta e non potremmo esserne più sorpresi: per il suo prossimo ruolo Joe Manganiello vestirà i panni di Max Fist, un bizzarro supereroe venuto dallo spazio che nasconde un enorme segreto... In realtà non ha alcun super potere! Il film avrà nome Archenemy e sarà prodotto dalla SpectreVision, l'azienda fondata da Elijah Wood.

La pellicola è incentrata su Max Fist, che l'Hollywood Reporter descrive così: "È un supereroe che afferma di provenire da un'altra dimensione: ha viaggiato nel tempo e nello spazio fino ad arrivare sulla Terra, sulla quale non ha alcun potere. Nel film nessuno crede alla storia di Fist tranne un giovane adolescente di nome Hamster. Insieme i due ripuliranno le strade della città dallo spaccio di droga e dalla corruzione dilagante, fino ad affrontare il boss mafioso soprannominato Il Manager."

La Voltage Picture co-produrrà il film e il CEO Jonathan Deckter afferma: "Archenemy è basato sull'idea che gli eroi vadano cercati in mezzo a noi, che ognuno possa esserlo nella vita di tutti i giorni. Siamo entusiasti all'idea di produrre un film ricco d'azione e al contempo al contempo divertente."

Non si hanno ancora informazioni sulla data della mesa in produzione, né sull'inizio dei casting, che speriamo avverranno presto. La trama di Anarechemy vi ha incuriosito? Scrivetecelo nei commenti!