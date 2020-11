Joe Manganiello, l'interprete di Deathstroke anticipa nuovi progetti con Zack Snyder

In attesa di rivederlo nella Zack Snyder's Justice League nei ben ritrovati panni di Deathstroke, villain DC per cui si è anche pensato a un look alla moicana, in una recente intervista Joe Manganiello ha anticipato con entusiasmo che arriveranno nel prossimo futuro nuove collaborazioni tra lui e Zack Snyder.

L'intervista è avvenuta durante l'ultimo episodio del podcast Drinks With Johnny, dove è comparso in video con la sua vistosissima cresta blu. Nel corso della chiacchierata, molto incentrata sulla sua carriera e sull'opportunità di tornare a vestire l'armatura di Deathstroke, l'attore ha spiegato "che lui e Zack Snyder hanno in cantiere diversi nuovi progetti insieme", senza però entrare per nulla nei dettagli.



Tra questi, comunque, c'è sicuramente la serie animata Army of the Dead targata Netflix, appartenente allo stesso universo del film originare diretto da Snyder ma scorporata da esso. Snyder sarà sicuramente coinvolto in qualche modo, almeno come produttore se non addirittura nella scrittura, e qui siamo piuttosto certi di andare sul sicuro.



Ma Manganiello ha parlato di progetti, al plurale: "Io e Zack abbiamo tantissime cose entusiasmanti in arrivo, diversi progetti in lavorazione". Che uno di questi possa vederlo nuovamente coinvolto come Deathstroke, magari in una serie live-action o film stand-alone per HBO Max?



Chissà.