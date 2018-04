Joe Manganiello ed il suo Deathstroke: tra The Batman e il film stand-alone

C'era una volta il The Batman sviluppato da Ben Affleck che avrebbe visto Deathstroke, interpretato da Joe Manganiello, come villain. Dopo l'abbandono di Affleck, però, Matt Reeves, nuovo regista, ha deciso di riscrivere tutto il film da capo, abbandonando le idee di Affleck.

"Quando ho incontrato Ben Affleck, ci siamo incontrati per parlare di Deathstroke. Una grande opportunità per capire chi fosse questo personaggio al suo interno. Del tipo: cosa sta combattendo?" spiega l'attore "E' un villain ma dentro è una persona che sta affrontando tante, troppe cose. E' interessante raccontare questo tipo di storia, credo. Stiamo parlando di un uomo che è stato tradito, ha perso un occhio, ha perso un figlio. Sono aspetti differenti ed interessanti".

Nonostante non dovrebbe essere coinvolto in The Batman, Deathstroke potrebbe essere il protagonista di un film stand-alone diretto da Gareth Evans: "So che, nel corso del tempo, è stato annunciato che c'erano delle trattative con Gareth Evans e un film di origini in fase di sviluppo. Non darò alcuna news. Ma ho passato sei mesi scrivendo una storia poi trasformata in sedici pagine, poi diventato un trattamento di cui abbiamo parlato con Gareth via Skype".

Attualmente non sappiamo in quale prossimo film della DC apparirà il personaggio: noi vi terremo aggiornati a riguardo.