Joe Manganiello sarà di nuovo Deathstroke nel DCU? Parla l'attore

Negli ultimi tempi era ormai sulla bocca di tutti, il vecchio DCEU iniziato nell'ormai lontano 2013 con L'Uomo D'Acciaio era destinato a chiudersi, e così è stato con il sequel del primo Aquaman. Tuttavia, molti sono i personaggi che meritavano un po' di spazio in più. Su tutti quel Deathstroke interpretato per breve tempo da Joe Manganiello.

Ecco infatti che, mentre James Gunn ci spiega perchè il vecchio DCEU ha fallito, in un recente post pubblicato su Instagram, proprio l'attore interessato accende una nuova luce di speranza in merito ad un suo ritorno nei panni dell'iconico personaggio.

Nella foto pubblicata infatti, possiamo vedere una action figure in versione lego di Deathstroke, con tanto di didascalia dello stesso Joe Manganiello che recita: "Molto interessante". Sicuramente non dice niente che si possa ancora definire "concreto", ma di certo è qualcosa su cui vale la pena riflettere.

Tra l'altro è da tenere a mente un fatto, nell'ultima trasposizione cinematografica di The Suicide Squad, il personaggio doveva essere inizialmente inserito come leader del gruppo, ma poi ha finito per essere sostituito. Che quindi ci sia la volontà di Gunn di riportarlo in scena in futuro, è un qualcosa che potremmo dare per certo. Voi che ne dite?

In attesa di saperne di più, ecco intanto la nostra recensione di Aquaman: Il Regno Perduto.