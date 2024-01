Joe Keery di Stranger Things rifa Bonnie e Clyde nel trailer del nuovo film Marmalade

Joe Keery è la star di Marmalade, di cui è appena stato pubblicato il primo trailer ufficiale online.

La star di Stranger Things ritorna in una sorta di Bonnie e Clyde assieme a Camilla Morrone in Marmalade. Il film “segue Baron (Keery), un criminale appena incarcerato che stringe amicizia con il suo compagno di cella Otis (Hodge), che si rivela essere un esperto di evasioni. Mentre i due organizzano un piano di fuga, Baron racconta a Otis la storia di come ha conosciuto Marmalade (Camila Morrone), l'amore della sua vita, e della loro sfortunata rapina in banca in stile Bonnie-and-Clyde che lo ha fatto finire in prigione.” Il film è diretto da Keir O’Donnell, al suo debutto alla regia. Il trailer ci segnala che il film sarà disponibile per la visione a partire dal 9 febbraio 2024.

Joe Keery, dunque, sarà protagonista al cinema, e allo stesso tempo lo vedremo molto probabilmente presto anche su piccolo schermo, dato che Stranger Things sta per tornare, con la produzione della quinta stagione che comincerà esattamente a gennaio 2024. “Questa stagione è tipo la prima stagione sotto steroidi. È la più grande che abbiamo mai fatto in termini di proporzioni, ma è davvero divertente perché tutti sono tornati a Hawkins: le interazioni tra i ragazzi e Undici saranno più in linea con quello che erano durante la prima stagione. E sì, potrebbero esserci degli spin-off, ma le storie di Dustin, Lucas, Undici e Hopper si fermano qui. Questo è tutto” hanno dichiarato i fratelli Duffer a proposito dell’ultima stagione della serie.