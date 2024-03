Joe Dante e Roger Corman al lavoro su un nuovo film: il regista tornerà dopo 10 anni

Gli iconici registi Joe Dante e Roger Corman torneranno a collaborare con il produttore veterano nominato agli Emmy Brad Krevoy, per il nuovo film La piccola bottega degli orrori di Halloween, un reboot della famosa commedia horror del 1960 La piccola bottega degli orrori, firmata proprio da Corman.

Secondo Deadline questa nuova rivisitazione è destinata a dare il via ad un nuovo franchise, e sarà personalmente diretta da Joe Dante, maestro dell'horror famoso per i cult Gremlins e The Howling, da una sceneggiatura di Charles S. Haas (Gremlins 2: The New Batch), con Corman e Krevoy come co-produttori. Al progetto si è unito anche il produttore indipendente Charles Cohen, che in precedenza ha lavorato presso T-Street, dove ha supervisionato e prodotto il film della Republic Pictures Snack Shack, oltre a sviluppare altri progetti per la società.

Nato come film di genere a basso budget diretto da Corman e interpretato da un giovane Jack Nicholson, l'originale La piccola bottega degli orrori si è rapidamente consolidato come un classico di culto dopo la sua uscita nel 1960. Girato con mezzi irrisori, il film racconta la storia di un fioraio che ha scoperto una strana pianta assetata di carne umana: man mano che la pianta cresce, deve darle da mangiare delle vittime per mantenerla soddisfatta, portando ad una serie di eventi cupamente comici e sempre più contorti.

Joe Dante ha da poco compiuto 77 anni e tornerà alla regia a dieci anni esatti dal suo ultimo film, Sotterrando la mia ex del 2014.

