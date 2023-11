Joe Dante compie 77 anni: 'Gremlins ha superato tutte le aspettative'

Individuare un potenziale successo prima della sua esplosione non è mai facile, neanche per il proprio autore o per la produzione che ha deciso di puntarci: è il caso di Gremlins, nelle cui potenzialità di fenomeno generazionale e cult cinematografico assoluto nessuno sembrava credere poi così tanto.

A parlarne è stato lo stesso Joe Dante: il regista che oggi compie 77 anni e che qualche tempo fa individuò una certa somiglianza tra Gizmo e Baby Yoda (pardon, Grogu!) ha infatti ricordato come nessuno, all'epoca, credesse effettivamente che il film del 1984 potesse rivelarsi il successo clamoroso che poi è stato.

"Gremlins è un film che ha superato le aspettative: quando uscì fu una sorpresa, perché gli studios non aveva alcuna fede nel suo successo, e negli anni è riuscito a mantenere la sua popolarità. Altri film usciti nello stesso periodo e recensiti anche meglio, al contrario, sono stati dimenticati. È davvero notevole. La cosa interessante è che ebbe versioni diverse in base al Paese in cui uscì. Ci sono battute e riferimenti a cose americane riscritte in base alla cultura di ogni nazione. Ho sempre pensato fosse uno dei motivi per cui il film ebbe così successo. La gente nei vari Paesi pensava che quel film fosse stato fatto per loro" sono state le parole di Dante. E voi, avreste puntato qualcosa su Gremlins? Fatecelo sapere nei commenti!