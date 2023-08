Joe Biden è andato al cinema per Oppenheimer: la Casa Bianca non è attrezzata per il film

Mentre Oppenheimer si attirava l'ira del Giappone, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si prendeva tre ore di tempo per poter guardare il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan, che in Nord-America è uscito lo scorso 21 luglio.

Il presidente ha visionato il film la notte scorsa insieme a sua moglie e First Lady Jill Biden, ma contrariamente a quanto si possa pensare non è stato Oppenheimer ad andare alla Casa Bianca bensì il contrario: l'iconica residenza di Washington infatti non è attrezzata per proiettare il film di Christopher Nolan, girato in IMAX 70mm, e infatti Joe Biden è stato ospite di una proiezione pubblica all'Atlantic Theatres Movies a Rehoboth Beach, dove la coppia presidenziale è stata in vacanza questa settimana. "È stato un film molto avvincente", il commento del presidente, stando ad una dichiarazione ufficiale della Casa Bianca.

Secondo quanto riportato, i Biden hanno preso posizione sette file dietro rispetto allo schermo e, per motivi precauzionali, hanno dovuto occupare l'intera fila senza mai muoversi dai propri posti nel corso della proiezione. Lo stesso multiplex, tra l'altro, aveva in programmazione anche l'altro grande blockbuster dell'estate USA, ovvero Barbie, ma non si sa ancora se i Biden abbiano visto anche il film con Margot Robbie.

Oppenheimer in Italia uscirà il 23 agosto. Nel frattempo, leggete i complimenti dei Peaky Blinders a Cillian Murphy per il successo del film di Nolan.