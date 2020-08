Jodorowsky e il Dune di Villeneuve: 'Lo vedrò, ma è un film impossibile da realizzare'

Con l'uscita sempre più vicina del nuovo adattamento cinematografico di Dune firmato da Denis Villeneuve, sono in molti ad essersi espressi sul suo arrivo e sulla versione del regista canadese, esprimendo curiosità o indifferenza (come David Lynch). Adesso, anche Alejandro Jodorowsky, che anni fa provò a realizzarne una versione, ha detto la sua.

Negli anni '70, infatti, il cineasta cileno stava sviluppando un adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert che purtroppo non vide mai la luce, principalmente per problemi di budget. Una storia che è raccontata in modo esauriente dal documentario Jodorowsky's Dune, in cui compare lo stesso regista. Negli anni, il regista non è stato molto avvezzo a parlare in toni delicati dell'adattamento di David Lynch, probabilmente perché il fatto di non averlo potuto realizzare personalmente gli bruciava ancora parecchio. In una recente intervista concessa a IndieWire, Jodorowsky ha comunque ribadito che offrire al pubblico una versione fedele di quel romanzo è molto difficile, e sa che Villeneuve si è preso alcune libertà creative.

"Lo vedrò con piacere, perché sarà diverso. Non è la stessa cosa". Jodorowsky ha poi ammesso l'enorme difficoltà di adattare una storia del genere, puntualizzando che è un film "impossibile da realizzare".

Il regista de La montagna sacra e El Topo ha poi ricordato quando la regia di Dune venne affidata a Lynch negli anni '80: "La prima volta che dissero che si poteva fare Dune e David Lynch lo fece, mi sono sentito male, perché era il mio sogno. Mostrarono la pellicola a Parigi e mio figlio disse: 'Devi vederlo'. Poi iniziarono a distribuirlo e passo dopo passo ero sempre più felice, perché il film era una merda. Ho capito che nessuno poteva fare Dune. E' una leggenda".

A luglio Rebecca Ferguson ha svelato quando inizieranno le riprese aggiuntive di Dune mentre Denis Villeneuve sta già pensando al prossimo film.