Jodie Foster scelta per la regia di The Day They Stole the Mona Lisa

The Day They Stole the Mona Lisa, con l'apporto economico garantito da Los Angeles Media Fund di Jeffrey Soros e Simon Horsman. Foster torna a dirigere un film a distanza di quattro anni dal suo ultimo progetto, Money Monster.

"Si tratta di un avvenimento del 1911 e ha reso la Mona Lisa così famosa. Abbiamo un nuovo script che Bill Wheeler sta scrivendo per Jodie Foster" hanno dichiarato i produttori del progetto.

Jodie Foster sarà al timone di un film definito 'divertente e in grado di coniugare verità e finzione, concentrandosi sui soggetti che hanno pensato al furto'.

La Gioconda, comunemente nota anche come Monna Lisa, è uno dei ritratti più noti al mondo, realizzato da Leonardo Da Vinci e conservato al Museo del Louvre di Parigi.



Jodie Foster - premio Oscar nel 1989 per Sotto accusa e nel 1992 per Il silenzio degli innocenti, nel ruolo di Clarice Starling - si è già distinta nel corso degli anni per il suo impegno dietro la macchina da presa.

Al di là di alcune regie televisive - tra cui un episodio di Black Mirror e House of Cards - Foster ha diretto film quali Il mio piccolo genio, Mr. Beaver e Money Monster - L'altra faccia del denaro.

A novembre Jodie Foster è entrata nel cast di Prisoner 760, con Shailene Woodley e Benedict Cumberbatch.

Diversi anni fa Jodie Foster aveva criticato i film ad alto budget, definendoli la rovina di Hollywood.