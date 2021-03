Jodie Foster ha rubato la scena in pigiama con sua moglie ai Golden Globe 2021: guardate

L'edizione 2021 dei Golden Globe verrà ricordata soprattutto per essere la prima nell'epoca della pandemia e i collegamenti a distanza con le star hanno svelato i vari outfit scelti per l'occasione, alcuni molto particolari. Così se Bill Murray ha deciso di collegarsi dal giardino in camicia e cocktail, Jodie Foster ha optato per un look casalingo.

Un quadretto familiare già diventato iconico, visto che il web sembra aver apprezzato la scelta dell'attrice, premiata con il quarto Golden Globe in carriera per la sua performance in The Mauritanian.

Foster si è presentata davanti allo schermo con un pigiama di Prada sul divano di casa, affiancata dal suo cane Ziggy e dalla moglie, Alexandra Hedison.



In seguito all'annuncio della vittoria, Jodie Foster ha baciato la moglie e ha esclamato:"Mi prendete in giro? Credo che ci sia un errore. Sono davvero senza parole, mai mi sarei aspettata di essere nuovo qui!".

Jodie Foster ha vinto il Golden Globe in una categoria che comprendeva anche Glenn Close per Elegia americana, Olivia Colman per The Father, Amanda Seyfried per Mank e Helana Zengel per Notizie dal mondo.

Il ricco palmares di Jodie Foster comprende due premi Oscar per Sotto accusa e Il silenzio degli innocenti e quattro Golden Globe: al recentissimo riconoscimento vanno sommati i premi per Sotto accusa, Il silenzio degli innocenti e il premio alla carriera nel 2013. Nel corso della sua carriera Foster ha ottenuto anche tre David di Donatello (1977, 1989, 1995).



Su Everyeye trovate il ringraziamento di Emma Corrin a Lady Diana per il Golden Globe e le parole di Mark Ruffalo sulla situazione critica della Terra.