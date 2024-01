Jodie Foster ricorda Taxi Driver: 'Scorsese e De Niro erano intimoriti da me'

Tutti ricorderanno il magnifico monologo di Robert De Niro di fronte allo specchio in Taxi Driver, così come Jodie Foster ha ricordato com’è stato lavorare con l’attore e con il regista Martin Scorsese.

In una recente intervista al Jimmy Kimmel Live, l’attrice, appena dodicenne durante la realizzazione di Taxi Driver, ha svelato al pubblico che Martin Scorsese e Robert De Niro erano leggermente intimoriti da lei durante le riprese del film: “Avevo 12 anni. E dovevano dire cose come: "Puoi tirargli giù la patta?". Ed era un po' imbarazzante. Allora ho detto: "Come vuoi. Basta che ti sposti. Sì, erano un po' spaventati, soprattutto Scorsese, che continuava a ridacchiare ogni volta che mi parlava. Cominciava a ridacchiare e De Niro doveva sostituirlo. Ma Scorsese ridacchia con tutti.”

Jodie Foster, a distanza di quasi 50 anni, lavora ancora nel mondo del cinema e ha alle spalle una carriera di tutto rispetto. L’attrice è adesso protagonista della nuova stagione di True Detective, dal titolo “True Detective: Night Country”. La nuova stagione della serie ha debuttato con delle ottime recensioni da parte della critica, ottenendo un indice di gradimento del 100% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Ma a proposito del film di Martin Scorsese, sapevate che secondo Quentin Tarantino c’è un importante dettaglio che indebolisce Taxi Driver?