Jodie Foster contro i film di supereroi: 'Una fase di Hollywood durata un po' troppo'

Jodie Foster ha compiuto 61 anni di recente, e l’attrice ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il “dominio” dei cinecomics e Marvel in particolare nel cinema odierno.

L’attrice 2 volte premio oscar ha parlato in un’intervista al magazine elle in cui definisce i film Marvel o comunque derivanti da fumetti “una fase”, augurandosi che passi presto: “È una fase. È una fase che è durata un po' troppo a lungo per me, ma è una fase e ho visto tante fasi nel cinema. Speriamo che la gente si stufi presto. Quelli belli, come "Iron Man", "Black Panther", "Matrix", mi stupiscono e mi coinvolgono, ma non è per questo che sono diventata un’attrice. E quei film non cambiano la mia vita. Spero che ci sia spazio per tutto il resto.”

Jodie Foster ha poi dato un consiglio a tutti gli attori emergenti, specificando di non concentrarsi necessariamente sul franchise: “Dovete avere fiducia nel vostro talento. Puoi andare via per due anni, farti una vita e tornare e ci sarà lavoro per te. Forse non sarà in qualche franchise, ma che ti importa? Questa è la vostra vita”.

La carriera dell’attrice è stata costellata di successi e riconoscimenti, e se non lo avete ancora visto, scoprite insieme a noi di cosa parla Contact con Jodie Foster.