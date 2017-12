Jodie Foster è convinta che i film ad alto budget stiano rovinando Hollywood!

L'attrice premio Oscar Jodie Foster crede fermamente che i film ad alto costo, come quelli dei supereroi, stiano rovinando Hollywood.

L'ultimo lavoro dell'attrice-regista, è stato la direzione di un episodio della premiata serie Black Mirror, arrivata alla quarta stagione. Secondo la Foster, Hollywood è in degrado; ecco cosa ha detto a Radio Times magazine:

"Andare al cinema è diventato qualcosa di simile ai parchi giochi. Gli studios si stanno concentrando su contenuti orribili per avvicinare le masse e l'intrattenimento si sta fratturando - certamente in termini di ritorno economico è grandioso, ma si sta rompendo l'equilibrio interno dell'industria."

"Tutto questo sta rovinando le abitudini delle persone che vanno al cinema, non solo in America, ma anche il resto del mondo. Non voglio vedere film sui supereroi per 200 milioni di budget!"

E per la regista, nel momento in cui le è stato chiesto se lei avrebbe mai diretto un film sui supereroi, la risposta è stata che, a suo avviso, sarebbe "psicologicamente difficile"!

Comunque, nonostante ci siano effettivamente questi cinefumetti in cima ai pensieri di molte persone, c'è da dire che, produzioni quali Deadpool e lo stesso Logan, non hanno richiesto budget infiniti per la realizzazione, così che, anche in questo caso, forse bisognerebbe evitare di fare di tutta l'erba un fascio.



Voi come la pensate? Credete anche voi che il problema di Hollywood siano i cinecomic o i film ad alto budget? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!