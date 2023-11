Jodie Foster compie 61 anni: 'Mi considero fortunata se mi lasciano sola'

Non tutte le star sono nate per fare le star: Jodie Foster, ad esempio, ha innegabilmente la recitazione nel suo DNA, ma tutto ciò che gira intorno al mondo dello spettacolo, tra eventi e passerelle di ogni genere, sembra decisamente star stretto alla star de Il Silenzio degli Innocenti, che di ciò non ha mai fatto mistero.

L'attrice che a breve vedremo nella quarta stagione di True Detective, e che oggi compie 61 anni, ha infatti più volte esplicitato non solo la sua avversione verso un'idea di cinema basata unicamente sul box-office, ma anche per gli obblighi mondani a cui si sottopone chi fa parte di quest'ambiente.

"Io faccio film per passione. Non li programmo a tavolino. La bellezza di questo mestiere è proprio il fare film, anche se è complicato e a volte sembra impossibile. Il successo è importante, ma se dipendesse tutto dal denaro sarebbe deprimente. Io non sono il mio box office. Mi considero fortunata se la gente mi lascia sola. Non sono Madonna. Il red carpet per me è lavoro. Io lavoro dalle nove del mattino alle cinque del pomeriggio, e quando torno a casa non voglio partecipare ad un evento. Per me, truccarmi e mettermi un vestito elegante, è lavoro" sono state le sue parole. Più chiaro di così...!