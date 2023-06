Jodie Comer, la star di The Last Duel vince il Tony Award come miglior attrice!

Prestigioso riconoscimento ottenuto la notte scorsa per la star di Killing Eve e The Last Duel, Jodie Comer, che si è aggiudicata il Tony Award quale miglior interprete teatrale femminile dell'anno. Dopo aver vinto l'Olivier per Prima Facie a Londra, l'attrice ha collezionato un altro prestigioso riconoscimento.

Nello spettacolo Comer interpreta un'avvocatessa difensore di nome Tessa, vittima di violenza sessuale:"Per ogni persona che si sente rappresentata da Tessa, per me questo è un grande onore" ha dichiarato Comer ritirando il premio.



"E continua ad esserlo! Mancano tre settimane!" ha concluso entusiasta l'attrice. Per quanto concerne il miglior attore il premio è stato assegnato alla star di Will & Grace, Sean Hayes, per Good Night, Oscar. Jodie Comer è nota soprattutto sul piccolo schermo grazie alla serie Killing Eve e per aver partecipato ad alcuni lungometraggi famosi come The Last Duel di Ridley Scott.



Cinque premi per Kimberly Akimbo, mentre Leopoldstadt ne ha vinti quattro. Protagonista della serata, questa volta senza conseguenze, Ariana DeBose attaccata durante la cerimonia dei BAFTA e poi difesa dal produttore - che è salita sul palco senza un copione in segno di solidarietà per gli sceneggiatori in sciopero.

"Sono viva e senza copione. Prego. A chiunque possa aver pensato che l'hanno scorso è stato un po' folle dico 'Cari, allacciatevi le cinture'".



Ecco tutti i vincitori dei Tony Award 2023:

Best Play: Leopoldstadt

Best Musical: Kimberly Akimbo

Best Revival of a Play: Topdog/Underdog

Best Revival of a Musical: Parade

Best Performance by a Leading Actor in a Play: Sean Hayes, Good Night, Oscar

Best Performance by a Leading Actress in a Play: Jodie Comer, Prima Facie

Best Performance by a Leading Actor in a Musical: J. Harrison Ghee, Some Like It Hot

Best Performance by a Leading Actress in a Musical: Victoria Clark, Kimberly Akimbo

Best Performance by a Featured Actor in a Play: Brandon Uranowitz, Leopoldstadt

Best Performance by a Featured Actress in a Play: Miriam Silverman, The Sign in Sidney Brustein's Window

Best Performance by a Featured Actor in a Musical: Alex Newell, Shucked

Best Performance by a Featured Actress in a Musical: Bonnie Milligan, Kimberly Akimbo

Best Direction of a Play: Leopoldstadt - Patrick Marber

Best Direction of a Musical: Parade - Michael Arden

Best Book of a Musical: Kimberly Akimbo - David Lindsay-Abaire

Best Original Score (Music and/or Lyrics): Kimberly Akimbo - Jeanine Tesori (music), David Lindsay-Abaire (lyrics).