Jobs, Mila Kunis rivela: 'Ashton Kutcher è finito in ospedale per girare il film'

Ashton Kutcher è stato il protagonista del film biografico del 2013 Jobs dedicato al genio della tecnologia. Per prepararsi al meglio al ruolo tuttavia, l’attore è finito in ospedale come ha raccontato sua moglie Mila Kunis in una recente intervista.

Ospite dello show su YouTube Hot Ones, Kunis ha rivelato la condizione di salute del marito provocata da una dieta ferrea che ha seguito per calarsi nei panni del personaggio. Naturalmente Kunis ha assistito a tutto il lavoro di preparazione fatto da Kutcher per interpretare Jobs, l’attore ci ha messo davvero tutto se stesso e lo ha raccontato in un’intervista ma sua moglie non ha potuto fare a meno di andare più a fondo. La star di Bad Moms ha raccontato cosa è successo a suo marito durante le riprese del film biografico: "Oh, lui minimizza. Era così stupido. Penso anche che abbia mangiato solo uva a un certo punto, davvero così stupido. Siamo finiti in ospedale due volte con la pancreatite. Quindi, verifica dei fatti: sì, è stato davvero stupido."

Prepararsi per il ruolo non è stato solo un momento impegnativo per Ashton Kutcher, ma anche per la sua famiglia. Vestire i panni del defunto CEO di Apple non è stato certo un compito facile visto che era una figura piuttosto complicata ma Kutcher ha senz’altro fatto del suo meglio e per fortuna è stato supportato da sua moglie. Vi lasciamo con la nostra recensione di Jobs e potete dare un'occhiata anche al trailer di Four Good Days con Mila Kunis e Glenn Close.