Joaquin Phoenix voleva che il suo Joker fosse sovrappeso, non pelle e ossa

Dopo la pubblicazione del nuovo poster di Joker e in attesa dell'uscita del film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Joaquin Phoenix è tornato a parlare del nuovo film di Todd Phillips, premiato col Leone d'Oro al Festival di Venezia.

La curiosità di oggi è particolarmente interessante, dato che l'attore ha svelato di aver voluto inizialmente un Joker sovrappeso, in netto contrasto rispetto a quello tutto pelle e ossa visto nei numerosi trailer promozionali.

Phoenix, che ha perso oltre venti chili per prepararsi al ruolo, ha dichiarato: "Ingrassare sembrava la via più semplice. Le prime ricerche che ho fatto riguardavano i farmaci e gli effetti collaterali dei farmaci e tutti i fogli illustrativi specificavano che l'uso di quei medicinali avrebbe indotto drammatici cambiamenti di peso. Ma la cosa era sia in un senso che nell'altro, potevano farti ingrassare oppure farti dimagrire. C'è qualcosa di così fottutamente tragico nell'assumere un farmaco perché ti senti fuori posto con il mondo intero e poi hai questi effetti collaterali che amplificano quella sensazione. E quindi andai da Todd [Phillips, ndr] e gli dissi: 'Sai, penso che dovremmo optare per qualcosa di drastico, sarebbe basato su reali controindicazioni e penso che valga davvero la pena andare in questa direzione. E ho suggerito di ingrassare perché mi ero già sottoposto al processo di perdere peso e sapevo quanto fosse faticoso. Non volevo farlo di nuovo! Ma Todd, che è un regista davvero intelligente, mi rispose: 'No, temo che dovremo andare nell'altra direzione'. Lo sapevo da sempre che saremmo andati verso il dimagrimento, ma ho voluto tentare lo stesso."

Joker arriverà in Italia dal prossimo 3 ottobre. Per altri approfondimenti, recuperate il nostro speciale sulle migliori interpretazioni di Joaquin Phoenix.