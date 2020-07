Joaquin Phoenix, uomo armato prende degli ostaggi per consigliare un suo film

In questo 2020 tutto sommato tranquillo continuano ad accadere cose del tutto normali, come una situazione ostaggi in Ucraina organizzata per promuovere un film con protagonista Joaquin Phoenix.

Può sembrare un'assurdità detta così, ma vi assicuriamo che è tutto vero: un uomo armato di un fucile automatico e granate si è arreso alla polizia e ha rilasciato 13 ostaggi dopo che il presidente del paese ha acconsentito alla sua richiesta di raccomandare il film del 2005 Earthlings, con protagonista l'attore premio Oscar.

La raccomandazione del film semi-sconosciuto (argomento: il maltrattamento degli animali) è arrivata direttamente dal capo di stato Volodymyr Zelenskiy su Facebook, e ha contribuito a porre fine ad un lungo scontro nella città di Lutsk, dove il 44enne Maksym Kryvosh aveva assaltato un autobus e chiesto che dozzine di funzionari del governo ammettessero di essere " terroristi”. Durante la crisi degli ostaggi, iniziata martedì mattina, Kryvosh ha aperto il fuoco e lanciato una granata contro un drone della polizia. Per fortuna nessuno è rimasto gravemente ferito durante la situazione di stallo, anche se è stato riferito che un proiettile ha quasi colpito il capo della polizia nazionale.

Zelenskiy ha parlato direttamente con Kryvosh, ha detto una portavoce, dopo di che tre degli ostaggi sono stati rilasciati dall'autobus. "Il film Earthlings del 2005 con Joaquin Phoenix, tutti dovrebbero guardarlo", ha detto il presidente nel video pubblicato su Facebook. È stato cancellato dopo che Kryvosh si è arreso e sostituito con una nota nella quale il presidente ha ringraziato la polizia, che ha contribuito a porre fine alla crisi degli ostaggi. “La vita umana è il valore più importante. Fortunatamente non abbiamo perso nessuno", ha scritto Zelenskiy.

